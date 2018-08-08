«Алиса» представила сингл с готовящегося альбома

Группа представила новый сингл, который войдет в новый альбом, готовящийся к выпуску в 2019 году.

Песню «Москва», как понятно из названия, музыканты посвятили столице. Однако вместо оды городу, как можно было бы подумать, Кинчев и сотоварищи отметили в композиции нынешнее состояние столицы, раскритиковав его.

Лидер группы на вопрос, почему именно этот трек с готовящегося альбома решили представить поклонникам первым, отвечает, что «просто так захотелось».

Кстати, именно хэштег #апростотакзахотелось музыканты предлагают ставить в соцсетях почитателям группы, чтобы получить подарок от коллектива. Но одного хэштега недостаточно, придется выполнить ряд условий:

Напишите #алиса35 на любой ближайшей поверхности (на земле, на бумаге, на футболке, хоть на себе), снимите это на видео, добавьте хэштег #апростотакзахотелось и опубликуйте Вконтаке или на фейсбуке вместе с репостом «Москвы».

Автора самого интересного видео ожидает подарок от группы.

Поехали! Мы вместе!

— озвучили музыканты условия конкурса на официальной странице своего микроблога.

Отметим, что премьера песни состоялась в минувшую субботу на фестивале «Нашествие».

Песню «Москва» можно послушать на официальных каналах «Алисы» в соцсетях.