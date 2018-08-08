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«Алиса» представила сингл с готовящегося альбома
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«Алиса» представила сингл с готовящегося альбома 

Рамблер 59 минут назад
Фото: @alisa__group
Группа представила новый сингл, который войдет в новый альбом, готовящийся к выпуску в 2019 году.
Песню «Москва», как понятно из названия, музыканты посвятили столице. Однако вместо оды городу, как можно было бы подумать, Кинчев и сотоварищи отметили в композиции нынешнее состояние столицы, раскритиковав его.
Лидер группы на вопрос, почему именно этот трек с готовящегося альбома решили представить поклонникам первым, отвечает, что «просто так захотелось».
Кстати, именно хэштег #апростотакзахотелось музыканты предлагают ставить в соцсетях почитателям группы, чтобы получить подарок от коллектива. Но одного хэштега недостаточно, придется выполнить ряд условий:
Напишите #алиса35 на любой ближайшей поверхности (на земле, на бумаге, на футболке, хоть на себе), снимите это на видео, добавьте хэштег #апростотакзахотелось и опубликуйте Вконтаке или на фейсбуке вместе с репостом «Москвы».
Автора самого интересного видео ожидает подарок от группы.
Поехали! Мы вместе!
— озвучили музыканты условия конкурса на официальной странице своего микроблога.
Отметим, что премьера песни состоялась в минувшую субботу на фестивале «Нашествие».
Песню «Москва» можно послушать на официальных каналах «Алисы» в соцсетях.
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