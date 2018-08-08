В 80-е Алла Пугачёва подарила Владивостоку песню

В августе 1985 г. написана одна из песен Аллы Пугачёвой — «Владивосток».

Её автором стал молодой композитор Игорь Николаев . Владивосток отмечал своё 125-летие. Такое широкое празднование было впервые после 100-летия города. И 15 августа 1985 г. состоялась премьера песни «Владивосток».

Вместе с певицей на гастроли прилетели дочь Кристина, танцоры, вокалисты и музыканты — всего 46 человек. В перерывах между концертами гостей знакомили с городом, возили отдыхать на остров Попова. Алла Пугачёва побывала в музеях, возложила цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Игорь Николаев, который впервые оказался в этом городе, идеей песни не загорелся, но всё же решил попробовать. Композитор попросил стихи молодых местных поэтов. Ему предложили творения Бориса Лапузина, Юрия Кашука, Ильи Фаликова . За ночь что-то и сочинил. Записывали песню на Приморском радио. Добавив в свой репертуар песню о Владивостоке, артистка согласилась и на дополнительные концерты. Зрителей последнего ожидал сюрприз — под занавес выступления прозвучала песня, ставшая визиткой города.

Песенка про то, как «здорово бежать к воде по Океанскому проспекту», получилась не очень, но от случая к случаю её вспоминают, бывает, и по радио передают.