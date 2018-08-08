Рок-н-ролл жив! 1980-е годы стали временем расцвета рок-н-ролла в Приморье

В мае 1986 г. в Находке открылся первый официальный рок-клуб «Бохай». Основали его местные рокеры, поддержанные комитетом комсомола Базы активного морского рыболовства. Они увидели одно из выступлений музыкантов и предложили построить рок-клуб. Примечательно, что за счёт советских щедрот БАМРа пол танцплощадки клуба выложили из толстых и надёжных титановых листов. Играли там приморские рок-группы и джазовые коллективы. В том числе под руководством известного владивостокского саксофониста Виктора Задкова.

А в крае к тому времени вовсю зажигал «Мумий Тролль», официально основанный 16 октября 1983 г. во Владивостоке Ильёй Лагутенко . Студийная работа над дебютной пластинкой группы «Мумий Тролль» началась в том же году. Альбом назвали «Новая луна апреля», одноимённая песня с него стала большим хитом на дискотеках Владивостока. Правда, на собрании студентов ДВГУ группу назвали социально опасной наряду с Black Sabbath.

В 1990 г. записали альбом «Делай Ю-Ю». В нём участвовали и музыканты «Туманного Стона» и «Третьей Стражи».

И снова в апреле, уже 1997 г., вышла пластинка «Морская», которая принесла «Мумий Троллю» всероссийскую славу. «Утекай», «Девочка», «Владивосток 2000», «Скорость»…

Сегодня «Мумий Тролль» — одна из популярнейших групп России, выступала и на конкурсе «Евровидение-2001», заняв, правда, только 12-е место. Илья Лагутенко — почётный житель Владивостока и создатель международного фестиваля V-ROX во Владивостоке. К сожалению, после нескольких лет успешного существования его закрыли по экономическим соображениям.