В Петергофе организаторы Gamma проведут фестиваль Raster Electric Campfire

8-9 сентября в Петербурге пройдет международный фестиваль электронной музыки Raster Electric Campfire, который организует команда m_division, сделавшая фестиваль Gamma главным событием на стыке техно-музыки и медиа-искусства. Петербуржцев ждет авангардная электронная музыка и аудиовизуальное искусство.

Площадкой Raster Electric Campfire станет загородная резиденция Quartariata в Петергофе. Пока известно только то, что там выступят артисты немецкого лейбла Raster. Полный лайнап фестиваля опубликуют позже.

Более подробную информацию будут публиковать на странице события в фейсбуке.

Об идеологе m_division и техно-фестиваля Gamma, а также номинанте премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иване Логосе можно прочитать в нашем материале.

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