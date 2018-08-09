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В Петергофе организаторы Gamma проведут фестиваль Raster Electric Campfire
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В Петергофе организаторы Gamma проведут фестиваль Raster Electric Campfire 

Собака.ru 59 минут назад
Фото: Собака.ru
8-9 сентября в Петербурге пройдет международный фестиваль электронной музыки Raster Electric Campfire, который организует команда m_division, сделавшая фестиваль Gamma главным событием на стыке техно-музыки и медиа-искусства. Петербуржцев ждет авангардная электронная музыка и аудиовизуальное искусство.
Площадкой Raster Electric Campfire станет загородная резиденция Quartariata в Петергофе. Пока известно только то, что там выступят артисты немецкого лейбла Raster. Полный лайнап фестиваля опубликуют позже.
Более подробную информацию будут публиковать на странице события в фейсбуке.
Об идеологе m_division и техно-фестиваля Gamma, а также номинанте премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иване Логосе можно прочитать в нашем материале.
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