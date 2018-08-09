Посетителей районного центра соцобслуживания пригласили на концерт

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 10 августа выступил с сольной программой гитарист Станислав Пак.

— Музыкант исполнит композиции собственного сочинения и популярные песни. Он даст концерт в нашем учреждении уже не в первый раз, публика его любит. Мы ожидаем около 50 человек, — рассказала сотрудник Отделения дневного пребывания ТЦСО Марина Салтыкова

Она добавила, что музыкант не только виртуозный гитарист, но отличный певец.

Концерт начнется в 13:30. Гостей ждут по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.