Посетителей районного центра соцобслуживания пригласили на концерт 

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 10 августа выступил с сольной программой гитарист Станислав Пак.
— Музыкант исполнит композиции собственного сочинения и популярные песни. Он даст концерт в нашем учреждении уже не в первый раз, публика его любит. Мы ожидаем около 50 человек, — рассказала сотрудник Отделения дневного пребывания ТЦСО Марина Салтыкова.
Она добавила, что музыкант не только виртуозный гитарист, но отличный певец.
Концерт начнется в 13:30. Гостей ждут по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.