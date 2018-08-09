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Посетителей районного центра соцобслуживания пригласили на концерт
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Посетителей районного центра соцобслуживания пригласили на концерт 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 10 августа выступил с сольной программой гитарист Станислав Пак.
— Музыкант исполнит композиции собственного сочинения и популярные песни. Он даст концерт в нашем учреждении уже не в первый раз, публика его любит. Мы ожидаем около 50 человек, — рассказала сотрудник Отделения дневного пребывания ТЦСО Марина Салтыкова.
Она добавила, что музыкант не только виртуозный гитарист, но отличный певец.
Концерт начнется в 13:30. Гостей ждут по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.
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