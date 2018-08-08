Ещё
В «Царицыне» пройдет Концертный дивертисмент
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В «Царицыне» пройдет Концертный дивертисмент 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Флейта, фортепьяно, виолончель — три главных голоса Концертного дивертисмента. Пройдет музыкальный перформанс в воскресенье, 12 августа.
Весь вечер слушателей будет преследовать магическая цифра три: три композитора, три инструмента, три музыканта и три произведения эпохи классицизма и романтизма.
В программе вечера классической музыки значится Трио для скрипки, виолончели и фортепиано в версиях Феликса Мендельсона, Карла Марии фон Вебера и Николая Капустина.
Исполнять произведения будет, конечно же, трио музыкантов: флейтистка Евгения Юшина, пианистка Алиса Семенихина и виолончелист Арсений Котляревский.
Начнется Концертный дивертисмент в 16:00 в Баженовском зале Большого дворца.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
«Музыкальные беседы»: концерт органной музыки пройдет в музее-заповеднике «Семейная» выставка закрылась в музее-заповеднике В библиотеке пройдет час искусства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках
Тайные смыслы советских мультиков37
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Тайные факты о мультиках детства
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“42
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
03:30
Кинг-Конг и чудеса анимации
Кино
08:00
Ставшие знаковыми мультики Disney
С детьми
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешел дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение