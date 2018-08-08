В «Царицыне» пройдет Концертный дивертисмент

Флейта, фортепьяно, виолончель — три главных голоса Концертного дивертисмента. Пройдет музыкальный перформанс в воскресенье, 12 августа.

Весь вечер слушателей будет преследовать магическая цифра три: три композитора, три инструмента, три музыканта и три произведения эпохи классицизма и романтизма.

В программе вечера классической музыки значится Трио для скрипки, виолончели и фортепиано в версиях Феликса Мендельсона , Карла Марии фон Вебера и Николая Капустина.

Исполнять произведения будет, конечно же, трио музыкантов: флейтистка Евгения Юшина, пианистка Алиса Семенихина и виолончелист Арсений Котляревский.

Начнется Концертный дивертисмент в 16:00 в Баженовском зале Большого дворца.