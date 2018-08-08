Ещё
Сказка гусляра. Кирилл Богомилов знакомит пассажиров с народной музыкой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Сказка гусляра. Кирилл Богомилов знакомит пассажиров с народной музыкой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На станции Московского метрополитена «Сретенский бульвар» в этот день ожила сказка о Садко: своей игрой пассажиров радовал участник проекта «Музыка в Метро» гусляр Кирилл Богомилов. Корреспондент «Вечерки», дослушав выступление до конца, поговорил с исполнителем.
— Кирилл, как вы попали в проект «Музыка в Метро»?
— Все просто — меня пригласили знакомые музыканты, которые сами принимают участие в проекте. Уже в прошлом году раздумывал над участием, все-таки надо было решиться для самого себя, хочется так играть или нет, ведь шума здесь, к сожалению, много. Однако я подумал и подобрал для себя спокойные места, тихие, где люди идут по переходу двадцать, тридцать секунд, слушая мою музыку.
— Шум мешает вам играть?
— Гусли — музыка тишины, ее нужно прочувствовать, а пассажиры и так привыкли к посторонним звукам: поезда, чужие разговоры, объявления. Но как оказалось, это не помеха: мои мелодии цепляют, заставляют приостановиться, послушать немного. Людям нравится то, что я делаю, а значит, нравится и мне.
— Вы говорите, что гусли — музыка тишины. Такая музыка впишется в современный стиль жизни?
— Музыка подчиняется темпу жизни. Сейчас все постоянно в движении, вот и музыка соответствующая — громкая, ритмичная. А гуслярные композиции по сути своей — это та же классика, это эмоции, это сказка, их не послушаешь на бегу.
— А кроме народных композиций еще что-то играете?
— Конечно. Я не только исполнитель, но и композитор, часто играю свои вещи, очень хорошо ложится на гусли творчество вагантов — европейских менестрелей ХII века, например Фридриха фон Хаузена. Баллады, былины, сказания, скорбные песни, плясовые — все это может исполнить гусляр.
— Как вы начали играть на гуслях?
— Я рос на фольклоре, он занимал — и занимает сейчас — очень большое место в моей жизни. Стало интересно, как истории передавались между поколениями, почему пахари пели одинаковые песни, как история о Садко, новгородская сказка, была известна и за его пределами. Эти истории хранили и пересказывали гусляры, именно они, по сути, создали единый фольклор нашей Родины. Решил научиться, продолжить это дело.
— Сложно ли играть на таком инструменте?
— Пожалуй, на любом инструменте играть сложно, и неважно, гитара это, тромбон или гусли. При этом вопрос даже не в механическом умении брать лады или перебирать струны — чтобы играть, нужна искра, самому музыканту должно нравится то, что он делает. Если музыка идет от души, а не от рук, то и услышат ее не просто ушами. А если упереться в постановку рук, порядок нот, то будет просто мелодичный шум.
— Что дало вам участие в проекте «Музыка в Метро»?
— Это необычный опыт для многих исполнителей, принимающих участие в проекте. Это и площадка для выступления, и новая аудитория, и возможность взглянуть на свое творчество с новой стороны. Многие ребята, с которыми я общаюсь, экспериментируют с подачей песен: чуть жестче, чуть мягче. Некоторые отважились импровизировать в первый раз, для меня же самое главное — возможность познакомить москвичей с нашей музыкой. Чем она хуже многими любимой классики? …Сев в вагон метро, я понял, что напеваю легкий мотив, услышанный ранее. Что это? Былина о богатырях, сказка об Иване-дураке, веселая ярмарочная, скорбная прощальная песнь? Обязательно узнаю, ведь самое главное произошло — я ее запомнил.
СТРУНА ЗВЕНИТ
Гусли — это русский народный струнный инструмент, на котором играли самую разную музыку: от протяжных баллад до задорных плясовых песен. Гусли отличает то, что на них играют не перебором, а щипком: струну зажимают двумя пальцами и дергают ее, словно щиплют, отсюда и название. В Европе многострунные щипковые инструменты стали появляться только в XVIII веке, а первое упоминание о гуслях датируется XIV веком!
Вечерняя Москва: последние новости
Лидеры группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские раскрывают секреты своих увлечений Гитара рок-музыканта Джорджа Харрисона выставлена на торги Умер бывший участник группы «Кино» Андреей Крисанов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках9
Тайные смыслы советских мультиков37
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице6
Тайные факты о мультиках детства
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“42
Новости партнеров
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
03:30
Кинг-Конг и чудеса анимации
Кино
08:00
Ставшие знаковыми мультики Disney
С детьми
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешел дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение