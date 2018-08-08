Сказка гусляра. Кирилл Богомилов знакомит пассажиров с народной музыкой

На станции Московского метрополитена «Сретенский бульвар» в этот день ожила сказка о Садко: своей игрой пассажиров радовал участник проекта «Музыка в Метро» гусляр Кирилл Богомилов . Корреспондент «Вечерки», дослушав выступление до конца, поговорил с исполнителем.

— Кирилл, как вы попали в проект «Музыка в Метро»?

— Все просто — меня пригласили знакомые музыканты, которые сами принимают участие в проекте. Уже в прошлом году раздумывал над участием, все-таки надо было решиться для самого себя, хочется так играть или нет, ведь шума здесь, к сожалению, много. Однако я подумал и подобрал для себя спокойные места, тихие, где люди идут по переходу двадцать, тридцать секунд, слушая мою музыку.

— Шум мешает вам играть?

— Гусли — музыка тишины, ее нужно прочувствовать, а пассажиры и так привыкли к посторонним звукам: поезда, чужие разговоры, объявления. Но как оказалось, это не помеха: мои мелодии цепляют, заставляют приостановиться, послушать немного. Людям нравится то, что я делаю, а значит, нравится и мне.

— Вы говорите, что гусли — музыка тишины. Такая музыка впишется в современный стиль жизни?

— Музыка подчиняется темпу жизни. Сейчас все постоянно в движении, вот и музыка соответствующая — громкая, ритмичная. А гуслярные композиции по сути своей — это та же классика, это эмоции, это сказка, их не послушаешь на бегу.

— А кроме народных композиций еще что-то играете?

— Конечно. Я не только исполнитель, но и композитор, часто играю свои вещи, очень хорошо ложится на гусли творчество вагантов — европейских менестрелей ХII века, например Фридриха фон Хаузена. Баллады, былины, сказания, скорбные песни, плясовые — все это может исполнить гусляр.

— Как вы начали играть на гуслях?

— Я рос на фольклоре, он занимал — и занимает сейчас — очень большое место в моей жизни. Стало интересно, как истории передавались между поколениями, почему пахари пели одинаковые песни, как история о Садко, новгородская сказка, была известна и за его пределами. Эти истории хранили и пересказывали гусляры, именно они, по сути, создали единый фольклор нашей Родины. Решил научиться, продолжить это дело.

— Сложно ли играть на таком инструменте?

— Пожалуй, на любом инструменте играть сложно, и неважно, гитара это, тромбон или гусли. При этом вопрос даже не в механическом умении брать лады или перебирать струны — чтобы играть, нужна искра, самому музыканту должно нравится то, что он делает. Если музыка идет от души, а не от рук, то и услышат ее не просто ушами. А если упереться в постановку рук, порядок нот, то будет просто мелодичный шум.

— Что дало вам участие в проекте «Музыка в Метро»?

— Это необычный опыт для многих исполнителей, принимающих участие в проекте. Это и площадка для выступления, и новая аудитория, и возможность взглянуть на свое творчество с новой стороны. Многие ребята, с которыми я общаюсь, экспериментируют с подачей песен: чуть жестче, чуть мягче. Некоторые отважились импровизировать в первый раз, для меня же самое главное — возможность познакомить москвичей с нашей музыкой. Чем она хуже многими любимой классики? …Сев в вагон метро, я понял, что напеваю легкий мотив, услышанный ранее. Что это? Былина о богатырях, сказка об Иване-дураке, веселая ярмарочная, скорбная прощальная песнь? Обязательно узнаю, ведь самое главное произошло — я ее запомнил.

СТРУНА ЗВЕНИТ

Гусли — это русский народный струнный инструмент, на котором играли самую разную музыку: от протяжных баллад до задорных плясовых песен. Гусли отличает то, что на них играют не перебором, а щипком: струну зажимают двумя пальцами и дергают ее, словно щиплют, отсюда и название. В Европе многострунные щипковые инструменты стали появляться только в XVIII веке, а первое упоминание о гуслях датируется XIV веком!