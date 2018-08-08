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Заключительный концерт Грушинского фестиваля под Самарой будет транслировать ТРК «ГУБЕРНИЯ»
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Заключительный концерт Грушинского фестиваля под Самарой будет транслировать ТРК «ГУБЕРНИЯ» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Хедлайнером мероприятия на Мастрюковых озерах станет Александр Розенбаум. В 2018 году Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина проводится в 45-й раз. Правда, его начало было отложено больше чем на месяц. Это произошло в связи с событием мирового масштаба, которое в июне-июле прошло в Самаре, — мундиалем. Для тех, кто не сможет приехать на Грушу, ТРК «ГУБЕРНИЯ» проведет прямую трансляцию заключительного юбилейного концерта. Увидеть выступления любимых исполнителей можно на 21-й кнопке во всех кабельных сетях области и онлайн на сайте www.guberniatv.ru. Песни в режиме реального времени будут транслироваться на волнах Самарского губернского радио (Самара 92,5 FM, Тольятти 91,9 FM). Барды и поклонники их творчества со всей России начнут собираться на Мастрюковых озерах в четверг, 9 августа. Музыкальный фестиваль продлится до 12 числа. Заключительный концерт на сцене-гитаре пройдет 11 августа. Начало трансляции на телеканале и радио «ГУБЕРНИЯ» — в 22:00. Среди участников фестиваля — Александр Городницкий, Зоя Ященко и группа «Белая гвардия», Народные артисты России Олег Митяев и Александр Розенбаум. Напомним, накануне стало известно расписание электричек и стоимость проезда до Грушинского фестиваля.
Фото: ТРК «Губерния»
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