«Камнем по голове»: в Олимпийском отгремел концерт, посвященный 30-летию группы «Король и Шут»

7 августа группа «КняZz» устроила настоящий подарок всем поклонникам «Короля и Шута» — концерт «камнем по голове». Фанаты всех возрастов собрались в СК «Олимпийский», чтобы вспомнить Михаила Горшенева и еще раз спеть песни любимой группы.

На сцене не было Князя или Горшка, был «Король и Шут», а зрители пели всем залом хиты группы. В середине концерта одну из песен исполнили жена и дочь Михаила Горшенева.

Специально для этого масштабного концерта были восстановлены оригинальные концертные аудио— и видеозаписи Михаила Горшенёва и в конце концерта, благодаря голографическому изображению Горшок появился на сцене. И это был, наверное, самый трогательный момент концерта, когда Князь и Горшок смогли еще раз спеть вместе.

Жена и дочь Михаила Горшенева.

«Живое» выступления музыкантов с голографическим аудио— и видеоизображением Горшка.