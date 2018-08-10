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«Камнем по голове»: в Олимпийском отгремел концерт, посвященный 30-летию группы «Король и Шут»
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«Камнем по голове»: в Олимпийском отгремел концерт, посвященный 30-летию группы «Король и Шут» 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
7 августа группа «КняZz» устроила настоящий подарок всем поклонникам «Короля и Шута» — концерт «камнем по голове». Фанаты всех возрастов собрались в СК «Олимпийский», чтобы вспомнить Михаила Горшенева и еще раз спеть песни любимой группы.
На сцене не было Князя или Горшка, был «Король и Шут», а зрители пели всем залом хиты группы. В середине концерта одну из песен исполнили жена и дочь Михаила Горшенева.
Специально для этого масштабного концерта были восстановлены оригинальные концертные аудио— и видеозаписи Михаила Горшенёва и в конце концерта, благодаря голографическому изображению Горшок появился на сцене. И это был, наверное, самый трогательный момент концерта, когда Князь и Горшок смогли еще раз спеть вместе.
Жена и дочь Михаила Горшенева.
«Живое» выступления музыкантов с голографическим аудио— и видеоизображением Горшка.
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