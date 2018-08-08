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Ансамбль народной песни «Гуси-лебеди» из Троицка начал подготовку к концерту
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Ансамбль народной песни «Гуси-лебеди» из Троицка начал подготовку к концерту 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ансамбль народной песни «Гуси-лебеди» из городского округа Троицк выступит на концерте ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Информацию об этом сообщили 7 августа.
— Наши каникулы подошли к концу, сейчас мы активно готовимся к новым концертам. Ближайший праздник, на котором выступит коллектив, — День Государственного флага России. Состав ансамбля в этом сезоне остался неизменным — десять человек. Репетиции мы проводим два раза в неделю. Предполагается, что на концерте будут представлены наиболее популярные песни. Название композиций мы держим в секрете, — уточнила руководитель ансамбля «Гуси-лебеди» Екатерина Федарейшина.
Она добавила, что дата и время концерта уточняются.
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