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В библиотеке №150 прошла встреча любителей музыки из «Московского долголетия»
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В библиотеке №150 прошла встреча любителей музыки из «Московского долголетия» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Музыкальная встреча, посвященная творчеству Муслима Магомаева, состоялась в братеевской библиотеке во вторник, 7 августа. Об этом редакции газеты сообщили сотрудники читальни.
Участников «Московского долголетия» познакомили с биографией певца, а также с его музыкальными хитами и их историей. Кроме того, для гостей встречи устроили чаепитие с печеньем и другими сладостями. А завершился музыкальный час исполнением песен артиста в караоке.
«Я рассказала нашим гостям о непростой жизни и пути к славе известного певца советской эстрады Муслима Магомаева. Он рос без родителей, так как его отец умер незадолго до конца Великой Отечественной войны, спасая товарища, а мать-артистка вышла замуж и уехала. Все его песни так или иначе связаны с различными жизненными ситуациями. Магомаев — птица высокого полета, очень талантливый артист, что подтверждают его победы в музыкальных конкурсах и сотрудничество с известными композиторами», — рассказала редакции газеты «Братеево» библиотекарь Зульфия Вершинина.
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