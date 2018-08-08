В библиотеке №150 прошла встреча любителей музыки из «Московского долголетия»

Музыкальная встреча, посвященная творчеству Муслима Магомаева , состоялась в братеевской библиотеке во вторник, 7 августа. Об этом редакции газеты сообщили сотрудники читальни.

Участников «Московского долголетия» познакомили с биографией певца, а также с его музыкальными хитами и их историей. Кроме того, для гостей встречи устроили чаепитие с печеньем и другими сладостями. А завершился музыкальный час исполнением песен артиста в караоке.

«Я рассказала нашим гостям о непростой жизни и пути к славе известного певца советской эстрады Муслима Магомаева. Он рос без родителей, так как его отец умер незадолго до конца Великой Отечественной войны, спасая товарища, а мать-артистка вышла замуж и уехала. Все его песни так или иначе связаны с различными жизненными ситуациями. Магомаев — птица высокого полета, очень талантливый артист, что подтверждают его победы в музыкальных конкурсах и сотрудничество с известными композиторами», — рассказала редакции газеты «Братеево» библиотекарь Зульфия Вершинина.