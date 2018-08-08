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Уральская певица, участвовавшая в шоу «Голос», выпустила новый клип
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Уральская певица, участвовавшая в шоу «Голос», выпустила новый клип 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Певица из Берёзовского Ольга Брагина выпустила второй официальный клип. Видео на лирическую песню «Моя вселенная» уже опубликовано на youtube-канале певицы. Премьера самой песни состоялась в феврале этого года, а позже по просьбам слушателей начались и съёмки клипа.
Как рассказала E1.RU Ольга, у неё особенное отношение именно к этой песне, потому что она для неё является подарком.
— К этой песне у меня особенное отношение — это подарок, очень дорогой моему сердцу. Я вложила в каждое слово настоящие чувства, и главной целью было наполнить этим теплом своего слушателя, — рассказала Ольга Брагина. — Автор слов и музыки — мой коллега, кстати, тоже участник шоу «Голос», Василий ТуркИн. У нас сложился своего рода творческий тандем, мы уже даже записали несколько дуэтных песен и продолжаем работать.
Видео на песню снимали в Екатеринбурге, хотя последние два года Ольга живёт в Москве. Снимали клип в два этапа: первый — в закрытых локациях, а второй — на природе. При этом со вторым этапом из-за уральской погоды возникли проблемы.
— Второй этап заставил нас немного подождать, потому как клип подразумевает наличие в кадре тёплой солнечной погоды, голубого неба, а Урал всю весну и первую часть лета не радовал нас вышеперечисленным, — поделилась Ольга. — Однажды мы даже выехали всей съёмочной командой на природу, уже были готовы к съёмке, но начался сильнейший ливень, небо затянулось тучами, съёмку пришлось отложить.
Ольга Брагина участвовала во втором сезоне шоу «Голос» в 2013 году. Девушка попала в команду к Диме Билану и дошла до этапа «нокаутов». К сожалению, дойти до финала девушке так и не удалось.
Ещё до участия в шоу «Голос» Ольга училась на факультете эстрадно-джазового вокала Института современного искусства в Москве. Но отучившись заочно девушка всё-таки решилась на переезд и сейчас живёт в Москве.
— Жизнь складывается! Пишу песни, работаю в творческом направлении очень активно. Стараюсь, тружусь, люблю своё дело, — рассказала Ольга. — Недавно у меня вышли ещё две песни на английском языке, на одну из которых тоже снят клип. Сейчас в процессе ещё одна на английском, а за ней будет русская.
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