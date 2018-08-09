Фильм о Ленинградской симфонии покажут в Петербурге к 76-летию первого исполнения в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. / ТАСС /. Киноленту о легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича , также известной во всем мире как «Ленинградская», торжественно продемонстрируют в Санкт-Петербурге в четверг по случаю 76-летия со дня первого исполнения в городе, сообщили в Государственном музее истории города в преддверии события.

"Девятого августа 1942 года, в день, когда Гитлер намеревался захватить Ленинград, в Большом зале филармонии оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга впервые исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Спустя 76 лет после этого события в Памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда будет показан фильм «Ленинградская симфония», снятый режиссером Захаром Аграненко в 1957 году", — сообщили организаторы.

Сюжет кинокартины рассказывает о подвиге блокадных музыкантов, которые ценой невероятных усилий претворили в жизнь задуманное композитором. В годы войны нынешний филармонический оркестр назывался оркестром Ленинградского радиокомитета. В период блокады страдавшие от истощения и дистрофии музыканты дали около 240 студийных и филармонических концертов. Для блокадной премьеры Седьмой симфонии, где требовался большой оркестр, специальным распоряжением военного командования были отозваны музыканты с передовой — это событие имело огромное мобилизующее значение как ответ на намерение врага штурмовать город.

Над созданием Седьмой симфонии композитор Дмитрий Шостакович работал на протяжении нескольких лет, завершив ее в конце 1941 года в Куйбышеве (сейчас Самара), куда его эвакуировали вместе с семьей и где 5 марта 1942 года состоялось первое исполнение произведения оркестром Большого театра. Премьера в блокадном Ленинграде стала одним из символов мужества и несломленной воли защитников города. Факт ее исполнения в условиях фашистской осады увековечен мемориальной доской на здании Большого зала филармонии.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За этот период по городу было выпущено около 150 тыс. снарядов. Во время осады от голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов погибли, по разным данным, от 643 тыс. до 1,5 млн человек. Точное число погибших в осажденном городе историки затрудняются назвать до сих пор.