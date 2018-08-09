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«Король народных песен» в Гуанси-Чжуанском автономном районе
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«Король народных песен» в Гуанси-Чжуанском автономном районе 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
ИА Синьхуа: последние новости
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