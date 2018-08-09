«Король народных песен» в Гуанси-Чжуанском автономном районе

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа / Синьхуа / — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.

В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».

Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.