«Король народных песен» в Гуанси-Чжуанском автономном районе 

Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.
Ичжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 8 августа /Синьхуа/ — 65-летний Се Цинлян проживает в деревне Дунпин поселка Цинъюань района Ичжоу городского округа Хэчи /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/.
В 8 лет он начал учиться петь горные песни у старшего поколения, постепенно вырос и стал известен как «король песен».
Сейчас Се Цинлян посвящает себя передаче чжуанских народных «песен Лю Саньцзе» все большему количеству людей, как только у него появляется свободное время, он учит деревенских детей пению, а также часто распространяет горные песни через интернет-платформы.