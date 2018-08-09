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Ансамбль «боя в гонг люцзы господина Цзиня»
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Ансамбль «боя в гонг люцзы господина Цзиня» 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.
Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».
Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.
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