Ансамбль «боя в гонг люцзы господина Цзиня»

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа / Синьхуа / — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 8 августа /Синьхуа/ — На старой улице Сибу, которая служит выставочной базой нематериального культурного наследия в районе Улинъюань городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/, часто проходят концерты «боя в гонг люцзы господина Цзиня». Эти концерты дает для туристов ансамбль под управлением 80-летнего народного музыканта Цзинь Дэаня.

Бой в гонг люцзы — традиционный местный жанр народной инструментальной музыки, имеющий долгую историю. В детстве Цзинь Дэань научился у представителей старшего поколения «бить в гонг люцзы» и исполнять оркестровую музыку на народных инструментах. Впоследствии он добавил в ансамбль гонга люцзы сону и барабан, сделав коллективное звучание более богатым, праздничным и радостным. Музыку его инструментального ансамбля местные жители назвали «бой в гонг люцзы господина Цзиня».

Сегодня Цзинь Дэань и его коллектив приобрели широкую известность. Ансамбль часто приглашают принять участие во всевозможных представлениях нематериального культурного наследия по всей стране. Музыканты также давали концерты за границей, в том числе во Франции, США, Республике Корея, и стали туристической «визитной карточкой» родных мест.