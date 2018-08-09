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Галанин: Лето получилось очень активное, я даже пугаюсь этого
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Галанин: Лето получилось очень активное, я даже пугаюсь этого 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По словам лидера группы «СерьГа», осень для команды обещает быть не менее насыщенной. Совсем скоро музыканты приступят к записи нового альбома.
Группа «СерьГа» готовится приступить к записи нового альбома. По словам Сергея Галанина, команда начнет студийную работу уже этой осенью. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о пластинке читайте только на НСН.
«После выпуска нашего альбома «Приметы» прошло слишком много времени, и сейчас уже и выпускающая компания начинает намекать на выпуск следующей пластинки, и я сам понимаю, что надо как-то двигаться в этом направлении. Поэтому сейчас я занимаюсь составлением списка песен, которые войдут в альбом, и даже на 95% он уже определен. Начнем, что в сентябре мы начнем запись в студии. Я уже много раз говорил, что для меня всегда трудно начать этот процесс, но хочется в него влиться. Есть песни, которые уже «наигрались», которые мы уже показываем людям на концертов. Хотя, сейчас очень много дел, лето получилось очень активное, я даже пугаюсь этого», — признался артист.
Кстати, 11 августа Сергей Галанин примет участие в большом концерте, посвященном 20-летию «НАШЕГО радио» на Васильевском спуске. В этот день кроме группы «СерьГа» на сцену выйдут «Калинов Мост», «Ногу Свело», «Пикник», 25/17, LOUNA, «Слот», Вадим Самойлов и многие другие. Список артистов продолжает пополняться, следите за новостями на сайте nashe.ru. Вход на концерт свободный, но для зрителей, побывавших в минувшие выходные на фестивале «НАШЕСТВИЕ — 2018» организаторы концерта приготовили отдельный сюрприз: доступ в эксклюзивную фан-зону. Приглашаем всех вместе отпраздновать юбилей любимой радиостанции!
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