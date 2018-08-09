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СМИ: Кристина Агилера в третий раз беременна
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СМИ: Кристина Агилера в третий раз беременна 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Западные СМИ утверждают, что Кристина Агилера беременна третьим ребенком. Инсайдеры сообщают, что сейчас певица тщательно скрывает свое положение от публики, однако поделилась радостными вестями с ближайшим окружением. Отцом ребенка станет муж певицы, Мэттью Ратлер, от которого у нее уже дочь Саммер.
Поклонники звезды так долго ждали возвращения Кристины на сцену и нового альбома, что не знают — радоваться им или нет за своего кумира. Ведь если Агилера действительно беременна, то вскоре ей вновь придется покинуть своих фанатов и заняться семьей, а нового альбома слушатели ждали целых 6 лет. «Она отказалась от алкоголя и носит одежду свободного кроя. К тому, она вся светится от счастья», — говорит источник, уверенный в беременности певицы.
Напомним, что Мэттью и Кристина вместе с 2010 года, они познакомились во время съемок картины «Бурлеск», а в 2017 поженились. Сейчас они воспитываются 4-летнюю дочь Саммер и 10-летнего Макса от предыдущих отношений Кристины.
попкорнnews
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