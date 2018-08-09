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«Петербургский Садко»: уличный музыкант покорил виртуозной игрой на гуслях
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«Петербургский Садко»: уличный музыкант покорил виртуозной игрой на гуслях 

Мир24 1 час назад
Играет на гуслях и пишет картины. 77-летний музыкант и художник Ростислав Иванов стал достопримечательностью Санкт-Петербурга. Каждый день седовласый мужчина дает концерты на улицах города. А на заработанные деньги покупает рамы и краски для своих картин. Корреспондент «МИР 24» Евгения Булатова познакомилась с талантливым пенсионером.
Колоритный образ и нестандартный репертуар. Уличные концерты Ростислава Иванова собирают аншлаги. Играть на гуслях начал всего пять лет назад. Песни и баллады сочиняет сам. Все произведения о любви. «Любовь, она окрыляет. А со мной окрыляется тот, кто внимательно слушал», — сказал Ростислав Иванов. Выступает «петербургский Садко» вместе с двумя музыкантами. Они никогда не знают заранее, каким получится их концерт. Все творчество — сплошной экспромт. «Общий концерт у нас был. Там я увидел Ростислава Николаевича во всей своей красе. Мы договорились, что сделаем совместный музыкальный проект», — отметил музыкант Аркадий Геранин. Зарабатывает артист немного. От 8 до 35 долларов в день. Деньги пускает в дело — покупает холсты, краски и рамки для своих картин. «Я встаю и пишу иконы. Меня поднимают. Вдруг в двери стук-стук. Я поднимаюсь. Никого нет. Ну, думаю, надо писать. Подхожу к иконе, начинаю писать», — рассказывает Ростислав Иванов.
Писать начал еще в 80-х. Учился в Лавре. Но диплом так и не получил. Каждая его работа — отдельная история.
«Был хороший батюшка, благословил меня на икону Казанской божьей матери. Я написал четыре иконы за одну неделю. Икона меня не отпускала вообще. Держит меня, и я одну за одной, одну за одной пишу, и все», — отметил художник и музыкант Ростислав Иванов.
Лучшие работы попадают на выставки в петербургские галереи. Вот только зарабатывать таким способом Ростислав не хочет. «Иконы не продаю, это бесценная форма.. Люди торгуют иконами, я не могу этого делать, дарю. Но торговать духовностью, нет», — признался художник.
Талантов у «петербургского Садко» много. Он сочиняет детские сказки, пишет стихи, делает скульптуры из дерева, пару раз снимался в кино. Творец не чувствует возраста и готов пробовать себя в любых видах искусства.
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