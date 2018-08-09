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ESTRADARADA вышла с Алисой Крыловой в клипе «Рамаяна»
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ESTRADARADA вышла с Алисой Крыловой в клипе «Рамаяна» 

Popcake.tv 54 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Дуэт известный блокбастером «Вите надо выйти» и своим фирменным электронным звучанием сегодня ночью выпустил свой второй клип. Видеоработа на песню «Рамаяна» — это снова черно-белая стильная картинка, сексуальная и как бы плывущая за камерой.
«Иногда стоит оглянуться для того, чтобы понять как мало нужно для счастья» — говорится в подписи к видео.
Главную героиню ролика сыграла модель, Миссис Россия и Миссис Мира Алиса Крылова. Видеоработу уже можно посмотреть на музыкальных каналах, а также клип доступен по ссылке:
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