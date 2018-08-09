ESTRADARADA вышла с Алисой Крыловой в клипе «Рамаяна»

Дуэт известный блокбастером «Вите надо выйти» и своим фирменным электронным звучанием сегодня ночью выпустил свой второй клип. Видеоработа на песню «Рамаяна» — это снова черно-белая стильная картинка, сексуальная и как бы плывущая за камерой.

«Иногда стоит оглянуться для того, чтобы понять как мало нужно для счастья» — говорится в подписи к видео.

Главную героиню ролика сыграла модель, Миссис Россия и Миссис Мира Алиса Крылова. Видеоработу уже можно посмотреть на музыкальных каналах, а также клип доступен по ссылке: