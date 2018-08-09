В Беларуси проходит фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу

В Минской области жили предки знаменитого композитора. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович побывала на празднике.

В Мядельском районе с полсотни озер. Если верить местной легенде, среди них и Шостоково. Его названия нет на карте. Мало кто из местных знает к нему дорогу. Но говорят, что от названия озера и образовалась фамилия известного рода. Станиславу Иосифовичу 86 лет. Он хорошо помнит хозяев заброшенного дома, где жили несколько поколений Шостаковичей. Это дальние родственники прадеда известного русского композитора Дмитрия Шостаковича , уверен старожил деревни. «Они жили на хуторе. У них были пять сыновей и дочка, которых я знал хорошо, а теперь где они, не знаю. Знаю, что дочка где-то в Латвии. Остальные, наверное, уже поумирали», — указал житель деревни Колодно Станислав Вербицкий. Сведений о прадеде Дмитрия Шостаковича мало. Известно, что он был участником Польского восстания 30-х годов XIX века. За что его сослали в Сибирь. Чтобы связь Шостаковичей с белорусской землей не оборвалась, в окрестностях Шеметово ежегодно проходит фестиваль классической музыки. «Я хотел бы, чтобы музыка Шостаковича звучала на родине его предков. Я нахожу это настолько трогательным и волнительным. Для меня Шостакович — это самый крупный гений XX века. И то, что у него белорусские корни, это меня трогает еще больше», — рассказал организатор фестиваля Аркадий Володось

На третий фестиваль приехали музыканты из Франции, Сербии и Болгарии. Открыли фестиваль романсом Шостаковича из фильма «Овод». Первый концерт прошел в костеле Святого Андрея Апостола в поселке Нарочь. В храмах классика звучит особенно величественно.

«В наше время мы чаще слушаем другую музыку. Но сходить на концерт классической музыки, это очень приятно», — житель поселка Нарочь Ирена Ахрамович.

В программе фестиваля четыре концерта. Здесь можно услышать Антонио Вивальди и Джованни Перголези, а также произведения белорусского композитора Дмитрия Смольского.

Концертная программа рассчитана на четыре дня. Закрытие фестиваля пройдет 9 августа в костеле Матери Божьей Неустанной Помощи в имении Шеметово.

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