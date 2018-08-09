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В Беларуси проходит фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу
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В Беларуси проходит фестиваль, посвященный Дмитрию Шостаковичу 

Мир24 37 минут назад
В Минской области жили предки знаменитого композитора. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович побывала на празднике.
В Мядельском районе с полсотни озер. Если верить местной легенде, среди них и Шостоково. Его названия нет на карте. Мало кто из местных знает к нему дорогу. Но говорят, что от названия озера и образовалась фамилия известного рода. Станиславу Иосифовичу 86 лет. Он хорошо помнит хозяев заброшенного дома, где жили несколько поколений Шостаковичей. Это дальние родственники прадеда известного русского композитора Дмитрия Шостаковича, уверен старожил деревни. «Они жили на хуторе. У них были пять сыновей и дочка, которых я знал хорошо, а теперь где они, не знаю. Знаю, что дочка где-то в Латвии. Остальные, наверное, уже поумирали», — указал житель деревни Колодно Станислав Вербицкий. Сведений о прадеде Дмитрия Шостаковича мало. Известно, что он был участником Польского восстания 30-х годов XIX века. За что его сослали в Сибирь. Чтобы связь Шостаковичей с белорусской землей не оборвалась, в окрестностях Шеметово ежегодно проходит фестиваль классической музыки. «Я хотел бы, чтобы музыка Шостаковича звучала на родине его предков. Я нахожу это настолько трогательным и волнительным. Для меня Шостакович — это самый крупный гений XX века. И то, что у него белорусские корни, это меня трогает еще больше», — рассказал организатор фестиваля Аркадий Володось.
На третий фестиваль приехали музыканты из Франции, Сербии и Болгарии. Открыли фестиваль романсом Шостаковича из фильма «Овод». Первый концерт прошел в костеле Святого Андрея Апостола в поселке Нарочь. В храмах классика звучит особенно величественно.
«В наше время мы чаще слушаем другую музыку. Но сходить на концерт классической музыки, это очень приятно», — житель поселка Нарочь Ирена Ахрамович.
В программе фестиваля четыре концерта. Здесь можно услышать Антонио Вивальди и Джованни Перголези, а также произведения белорусского композитора Дмитрия Смольского.
Концертная программа рассчитана на четыре дня. Закрытие фестиваля пройдет 9 августа в костеле Матери Божьей Неустанной Помощи в имении Шеметово.
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