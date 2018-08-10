Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)

YouTube-канал «Короля поп-музыки» представил видео на песню Behind the Mask. Ролик уже набрал около 4 миллионов просмотров в Сети.

Композицию Behind the Mask Майкл Джексон записал еще в 1982 году. Однако тогда возникли сложности с авторскими правами: оригинальная версия была создана японской группой Yellow Magic Orchestra, а Джексон сделал на нее кавер.

Услышать композицию поклонники смогли только в 2011году. Тогда же был анонсирован выход одноименного клипа. Однако помешали те же проблемы с правами. Устранить все препятствия удалось лишь спустя 9 лет после смерти Джексона.

Клип рассказывает о посетителях ночного клуба, скрывающих свои лица под масками. Главный герой в своем танце повторяет движения Майкла Джексона. Фанаты в комментариях пишут, что скучают без «своего Короля».