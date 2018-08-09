Появился новый клип Майкла Джексона на песню 1982 года

В сети появился новый клип премьера нового клипа Майкла Джексона на песню 1982 года Behind the Mask. Его выложили на YouTube-канале исполнителя.

Видео появилось через 38 лет после создания из-за сложностей с авторскими правами, сообщает РЕН ТВ . Исполнитель скончался в 2009 году во время подготовки к новому всемирному туру.

На момент публикации ролик собрал уже 3,5 млн просмотров. В комментариях пользователи пишут, что скучают по королю и навсегда останется в их сердцах.

Напомним, в июле клип на песню November Rain американской группы Guns N' Roses впервые набрал больше миллиарда просмотров на видеохостинге.

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