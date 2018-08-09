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Появился новый клип Майкла Джексона на песню 1982 года
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Появился новый клип Майкла Джексона на песню 1982 года 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В сети появился новый клип премьера нового клипа Майкла Джексона на песню 1982 года Behind the Mask. Его выложили на YouTube-канале исполнителя.
Видео появилось через 38 лет после создания из-за сложностей с авторскими правами, сообщает РЕН ТВ. Исполнитель скончался в 2009 году во время подготовки к новому всемирному туру.
На момент публикации ролик собрал уже 3,5 млн просмотров. В комментариях пользователи пишут, что скучают по королю и навсегда останется в их сердцах.
Напомним, в июле клип на песню November Rain американской группы Guns N' Roses впервые набрал больше миллиарда просмотров на видеохостинге.
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