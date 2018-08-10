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Вышел новый клип Майкла Джексона на песню 1982 года
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Вышел новый клип Майкла Джексона на песню 1982 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Видеозапись выложена 3 августа на YouTube-канале музыканта и уже успела набрать более 3,6 миллиона просмотров.
Клип на песню американского исполнителя Майкла Джексона Behind the Mask, записанную еще в 1982 году, выпущен после смерти певца.
Видеозапись выложена 3 августа на YouTube-канале музыканта и уже успела набрать более 3,6 миллиона просмотров.
«Мы скучаем по Королю», — пишут пользователи в комментариях.
Сама песня вышла в свет только спустя 28 лет после создания, в феврале 2010 года. В обоих случаях представить творения раньше помешали проблемы с авторскими правами.
Нью-йоркский дуэт режиссеров Aggressive объявил о работе над клипом еще в 2011 году. Однако в итоге официально было выпущено совершенно другое видео, записанное поклонниками Джексона и состоящее из 1600 фрагментов.
Дело в том, что песня Behind the Mask была написана японскими электронщиками Yellow Magic Orchestra в 1978 году, а поп-певец сделал кавер-версию, которую впоследствии собирался включить в свой альбом Thriller.
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Комментарии  Ещё 10 источников 
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