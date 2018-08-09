Сны про Ростов: Баста записал дуэт с рок-певицей Наргиз 

Долгожданная песня «Прощай, любимый город» выдающихся исполнителей Наргиз и Басты на днях увидела свет и была представлена широкой публике. В последнее время Василий довольно редко радует слушателей новым материалом, однако некоторые новинки все же попадают в сеть. Лирическая композиция уже снискала любовь поклонников. «Дядя Вася зачитал, как в добром прошлом», «Очень крутой дуэт», «Василий Михайлович, просто спасибо», — благодарят кумира фанаты.
Наргиз и Баста не стали широко анонсировать премьеру сингла, ограничились скупым постом в социальных сетях: «Премьера песни! Доступно на всех площадках. Ссылка для прослушивания в сторис!» — вот и все комментарии от исполнителей. Видимо она знают, что музыка все скажет за них. Приятная музыка, интересные куплеты Василия Вакуленко и потрясающей красоты вокал Наргиз в припеве.