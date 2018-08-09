Шер представила кавер-версию бессмертного хита группы ABBA

больше по теме После семилетней паузы в кинокарьере Шер вернется на экраны под музыку ABBAРабота над второй частью знаменитой музыкальной комедии «Mamma Mia!» уже началась. Певица не только споет, но и станцует в продолжении мюзикла. Певица Шер (Cher) приняла участие в съемках сиквела музыкальной ленты «Мама Мия», где звучат хиты знаменитой группы ABBA. Чтобы подогреть интерес публики к ленте, поп-дива пообещала выпустить альбом с каверами на композиции легендарного квартета. Сказано — сделано. Первый хит в версии Шер уже появился в Сети. Звезда перепела «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Фрагмент ролика звезда представила сама у себя в микроблоге.

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