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Шер представила кавер-версию бессмертного хита группы ABBA
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Шер представила кавер-версию бессмертного хита группы ABBA 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
больше по теме После семилетней паузы в кинокарьере Шер вернется на экраны под музыку ABBAРабота над второй частью знаменитой музыкальной комедии «Mamma Mia!» уже началась. Певица не только споет, но и станцует в продолжении мюзикла. Певица Шер (Cher) приняла участие в съемках сиквела музыкальной ленты «Мама Мия», где звучат хиты знаменитой группы ABBA. Чтобы подогреть интерес публики к ленте, поп-дива пообещала выпустить альбом с каверами на композиции легендарного квартета. Сказано — сделано. Первый хит в версии Шер уже появился в Сети. Звезда перепела «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Фрагмент ролика звезда представила сама у себя в микроблоге.
🎂time pic.twitter.com/222E1D3m2B
— Cher (@cher) 8 августа 2018 г. Шер не первая певица, которая представляет свой вариант классики 1979 года. Ранее Мадонна (Madonna) сделала кавер на хит «Hung Up», который звучит в первой части фильма «Мама Мия». В интервью каналу NBC Шер призналась, что идея записать кавер-альбом на песни ABBA пришла ей после того, как она спела «Fernando». 72-летняя звезда недавно представила список песен, которые войдут в пластинку. В него включены и такие бессмертные хиты, как «Mamma Mia» и «Dancing Queen». О дате релиза альбома будет сообщено позже.
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