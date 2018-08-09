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«Болеро» и «Шехеразада» откроют 75-й филармонический сезон в Пскове
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«Болеро» и «Шехеразада» откроют 75-й филармонический сезон в Пскове 

Псковская губерния 57 минут назад
Новый сезон Псковской областной филармонии начнётся с совместного проекта симфонического оркестра и Имперского русского балета, сообщает пресс-служба администрации региона. Новый дирижер оркестра, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский и художественный руководитель балетной труппы Гедиминас Таранда вместе готовят две постановки. Музыканты и танцоры представят на суд псковских зрителей «Болеро» на музыку Мориса Равеля и «Шехеразаду» Николая Римского-Корсакова. Также в рамках открытия сезона в исполнении оркестра прозвучит знаменитый «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея» Р. Штрауса, которая считается одним из лучших произведений классика. Открытие сезона пройдёт 11 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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