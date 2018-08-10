Вечер фортепианной музыки организуют в Доме-музее Марины Цветаевой

На официальном сайте учреждения отметили, что Константин Алексеев гастролировал в Японии, Германии, Греции и Италии, а Наталия Целуйко является призером международных вокальных конкурсов.

Вход платный. Гостей ждут в 20:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.