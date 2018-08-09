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Имперский русский балет откроет новый сезон филармонии
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Имперский русский балет откроет новый сезон филармонии 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Новый дирижер оркестра, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский и художественный руководитель балетной труппы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член проекта «Команда 2018» Гедиминас Таранда вместе готовят две постановки, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Музыканты и танцоры представят на суд псковских зрителей «Болеро» на музыку М. Равеля и «Шехеразаду» Н. А. Римского-Корсакова.
Также в рамках открытия сезона в исполнении оркестра прозвучит знаменитый «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея» Р. Штрауса, которая считается одним из лучших произведений классика.
Открытие сезона состоится 11 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
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