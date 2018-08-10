«Нужно же с чего-то начинать»: участница «Мисс Екатеринбург — 2013» снялась в клипе Басты и Наргиз

Екатеринбурженка Елена Белкова, которая в 2013-м году боролось за звание «Мисс Екатеринбург» снялась в своём первом клипе. Уральская красавица, которая уже четыре года живёт в Москве, появилась в видео Басты и Наргиз на песню «Прощай, любимый город».

Как рассказала E1.RU сама Елена, на съёмки клипа она попала случайно уже после того, как они начались.

— Самое интересное, что я была на концерте Басты, когда снимали кусочек с мальчиком на сцене и даже не знала, что тоже буду в этом клипе, — призналась Елена.

В клипе девушка появилась буквально на несколько секунд, но и этим осталась довольна.

— Думала, в клипе меня в итоге будет меньше. Нужно же с чего-то начинать, — добавила Елена. — Мы отсняли всё очень быстро, буквально за час.

Уже после съёмок для клипа Басты и Наргиз Елену пригласили снятся в музыкальном видео другого артиста лейбла MALFA — Хабиба, который попал туда после шоу «Песни». В нём, кстати, участвовала и певица из Сысерти Кристина Кошелева, которая с первых секунд «порвала» Максима Фадеева . А её первый официальный клип меньше чем за сутки стал самым популярным видео на российском Youtube.

После участия в конкурсе «Мисс Екатеринбург» Елена Белкова стала «Мисс ФК „Урал“ в 2015 году, а через год после этого боролась за корону на конкурсе „Мисс Россия“, но по итогам голосования не вошла в топ-10.

Финал „Мисс Екатеринбург — 2018“ пройдёт уже сегодня, его проведёт юморист Андрей Рожков . За этот титул борются 27 девушек. Мы показывали, как прошла их генеральная репетиция, и в режиме онлайн будем следить за итоговым шоу.

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