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Вышел новый клип Майкла Джексона
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Вышел новый клип Майкла Джексона 

Рамблер 1 час назад
Видео на песню «Behind the Mask» опубликовано на YouTube-канале певца.
Композиция была записана легендарным исполнителем еще в 1982 году, но поклонники смогли услышать ее только в 2011 из-за возникших сложностей с авторскими правами. Дело в том, что оригинальная версия музыкального произведения была создана японской группой Yellow Magic Orchestra, а Джексон лишь сделал на нее кавер.
Сложности с авторскими правами не позволили выпустить и клип на композицию, хотя анонсирован он был еще в 2011 году.
Теперь же все препоны остались позади и премьера нового клипа, наконец, состоялась. Через 9 лет после смерти Джексона.
Ролик, повествующий о посетителях ночного клуба, большинство из которых скрывают свои лица за масками, уже набрал в Сети более 3 миллионов просмотров. Поклонники, оставляют под видео восторженные комментарии и признаются, что скучают по Королю, чьи движения и стиль повторяет один из героев нового клипа.
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