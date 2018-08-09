Вышел новый клип Майкла Джексона

Видео на песню «Behind the Mask» опубликовано на YouTube-канале певца.

Композиция была записана легендарным исполнителем еще в 1982 году, но поклонники смогли услышать ее только в 2011 из-за возникших сложностей с авторскими правами. Дело в том, что оригинальная версия музыкального произведения была создана японской группой Yellow Magic Orchestra, а Джексон лишь сделал на нее кавер.

Сложности с авторскими правами не позволили выпустить и клип на композицию, хотя анонсирован он был еще в 2011 году.

Теперь же все препоны остались позади и премьера нового клипа, наконец, состоялась. Через 9 лет после смерти Джексона.

Ролик, повествующий о посетителях ночного клуба, большинство из которых скрывают свои лица за масками, уже набрал в Сети более 3 миллионов просмотров. Поклонники, оставляют под видео восторженные комментарии и признаются, что скучают по Королю, чьи движения и стиль повторяет один из героев нового клипа.