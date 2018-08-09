В конкурсе на создание песни о районе и Восточном округе примут участие жители Богородского

Управа и Молодежная палата предлагают жителям района стать участниками конкурса на создание песен о Богородском, о Восточном округе.

В начале августа управа района Богородское совместно с Молодежным парламентом запустила конкурс для талантливых исполнителей и перспективных авторов песен. Претендент по условиям конкурса должен написать песню о районе Богородское или ВАО города Москвы продолжительностью не более четырех минут. Жанр значения не имеет.

Победители конкурса получат возможность записать свою песню в профессиональной студии, а затем выступить с ней во время празднования Дня города. Также победителей ожидают ценные призы и подарки.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте ВАОДЕЙ.РУ.