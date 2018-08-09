Судебный пристав из Челябинска написал песню о собаке, которую предали хозяева

Судебный пристав из Челябинска, 37-летний Роман Аиткулов, написал трогательную песню о собачьей судьбе «Записка Мухтара». Текст в стиле рэп прочитал парень из Краснодара Арсений Тихонов, который вместе с Романом участвует в музыкальном проекте SP Alter Ego. На днях сведенный трек появился в сети. Текст песни читается от лица собаки, которая стала не нужна хозяевам.

— Уже давно в Интернете я прочитал статью о питомниках. Ведь считается, что если собака стала не нужна — гуманнее её отдать в питомник. Но в этом нет ничего гуманного. В статье говорилось, что животные в питомнике живут от силы два года, а потом их скорее всего усыпляют. Этот материал и подтолкнул меня на написание текста, — рассказал Роман Аиткулов.

Роман работает судебным приставом в одном из судов Челябинска, а в свободное время сочиняет стихи и остросоциальные тексты для песен. Правда, сам он не поет и не читает рэп: приглашает других вокалистов. Говорит, что петь не умеет да ещё и заикается, поэтому и видит себя только в роли продюсера и автора текстов.

— Аранжировку делают по возможности мои друзья, самое главное найти нужный бит, их много бесплатных в интернете, или человека, который этот бит создаст. Я не считаю, что в треке главное музыка — для меня на первом месте именно текст песни, — делится сам Роман.

До работы в суде Роман 10 лет трудился звукорежиссером и диджеем — ездил от крупной компании настраивать концертное оборудование для звезд типа Леонида Агутина или группы «Гости из будущего». Но такая работа нестабильна, поэтому профессию пришлось кардинально поменять. А вот от музыки отказаться он так и не смог и обещает и в дальнейшем радовать поклонников новыми песнями.

Напомним, что Роман уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ. Около полугода назад он создал трек «Между нами космос» после просмотра одноименного голливудского фильма. Трек был посвящен актрисе Бритт Робертсон. Роман даже отправил композицию представителям Бритт, а совсем недавно получил ответ — песня менеджерам очень понравилась и они попросили выслать им версию на английском языке. Сейчас Роман как раз готовит английскую версию к отправке.