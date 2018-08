Tyler, the Creator выпустил самый стильный клип этого года 

Дрейк (31) со своим God’s Plan и Трэвис Скотт (26) с Stop Trying To Be God — это, конечно, хорошо, но самые стильные клипы все равно снимает Tyler, the Creator (27). Вчера в Сети появилось видео сразу на две песни из его последнего альбома: See You Again и Where This Flower Blooms. Мы его смотрели с замиранием сердца — Тайлер, пожалуй, единственный, кто уделяет цветам, симметрии и композиции больше внимания, чем смыслу. И да, здесь нет никаких рэперских атрибутов: ни цепей, ни гриллзов, ни обилия Gucci, Prada и Dior. Только «Конверсы» и лучший друг Тайлера A$AP Rocky (29). И этого достаточно для того, чтобы мы назвали See You Again самым красивым клипом 2018-го. Смотрим.