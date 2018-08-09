Группа Little Big выпустила клип на песню Faradenza

По сюжету видео солист Ильич проводит роскошный отдых в пансионате «Заря», где благодаря харизме и телу античного бога влюбляет в себя всех курортниц.

Трек Faradenza вошел в третий студийный альбом Antipositive, Pt.1, релиз которого состоялся в мае.

Проект Little Big называют «русским ответом Die Antwoord» с балалайками и водкой. Их первый клип Everyday I'm drinking, выпущенный в 2013 году, за короткое время стал суперпопулярным на YouTube. Здесь можно прочитать интервью с создателями видео.

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