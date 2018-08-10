Назад в СССР: группа Little Big выпустила клип о приключениях мачо в советском пансионате 

Лидер питерской группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, зажег в советском санатории. Таков сюжет нового клипа коллектива на песню Faradenza. За день музыкальное видео посмотрели почти два миллиона человек.
По сюжету, Прусикин приехал в пансионат «Заря» и разукрасил яркими красками жизнь отдыхающих. Он влюбил в себя всех местных женщин, победил в конкурсе бодибилдеров.
Как всегда клип сопровождался субтитрами, а сам текст был исполнен на смеси английского и испанского языков. Однако все равно смысл слов понять было практически невозможно. Например, в треке есть такая фраза: «Gusto rico dante power konnichiuahua».
Faradenzа — одна из песен третьего студийный альбома группы «Antipositive, Pt.1». Его презентация прошла в мае этого года.
Проект LIittle Big появился в апреле 2013 года. Музыканты из Санкт-Петербурга заявили о себе, представив на Youtube свой клип на песню Every Day I’m Drinking. В состав группы входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов. За несколько лет артисты стали известны не только в России, но в и Европе.