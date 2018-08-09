Главный военный оркестр страны представит новую программу в Астрахани

Астрахань выбрана для премьеры не просто так — здесь когда-то проходил знаменитый Шёлковый путь, связывавший Азию и Европу. Теперь уже у местной публики появится уникальная возможность отправиться в музыкальное путешествие и услышать мировые хиты в исполнении Максима Щербицкого на семи языках — итальянском, испанском, английском, французском, греческом, цыганском и русском.