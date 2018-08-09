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Главный военный оркестр страны представит новую программу в Астрахани
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Главный военный оркестр страны представит новую программу в Астрахани 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Астрахань выбрана для премьеры не просто так — здесь когда-то проходил знаменитый Шёлковый путь, связывавший Азию и Европу. Теперь уже у местной публики появится уникальная возможность отправиться в музыкальное путешествие и услышать мировые хиты в исполнении Максима Щербицкого на семи языках — итальянском, испанском, английском, французском, греческом, цыганском и русском.
В концертной программе прозвучат произведения из репертуара звёзд мировой сцены — Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Пласидо Доминго, Муслима Магомаева, Дмитрия Хворостовского и других. А также музыка из кинофильмов «Запах женщины», «Закон желаний», «Время цыган» Эмира Кустурицы, сообщили в Астраханском театре оперы и балета.
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