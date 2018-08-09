В Армении пройдут гастроли артистов ЦДРА

Артистическая бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе представит на суд военнослужащих российской военной базы концертную программу «Россия — священная наша держава!».

Артистическая бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова , готовится выступить с концертной программой перед военнослужащими российской военной базы в Армении.

Графиком гастролей, которые пройдут с 10 по 12 августа, запланированы три концерта творческого коллектива.

В ходе поездки артисты прежде всего представят известную концертную программу «Россия — священная наша держава!», включающую в себя песни патриотического и гражданского звучания. Прозвучат такие произведения, как «Матушка Россия», «Строители петровского флота, „Там вдали за рекой“, фрагменты из классических произведений и лирические, эстрадные композиции.