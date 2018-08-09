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Музыкальный фестиваль Music & English в саду им. Баумана
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Музыкальный фестиваль Music & English в саду им. Баумана
CHIPS journal
2 часа назад
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CHIPS journal
Баумана. На сцене прозвучат песни на английском в стиле блюз, джаз, диско, фолк, а разобрать тексты помогут преподаватели языковой школы Summertime.
Кроме того, пройдут вокальные мастер-классы.
Вход свободный по предварительной регистрации.
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