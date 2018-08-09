Музыкальный фестиваль Music & English в саду им. Баумана

Баумана. На сцене прозвучат песни на английском в стиле блюз, джаз, диско, фолк, а разобрать тексты помогут преподаватели языковой школы Summertime.

Кроме того, пройдут вокальные мастер-классы.

Вход свободный по предварительной регистрации.