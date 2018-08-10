Красноярский духовой оркестр дал концерт на «Столбах» 

Красноярский духовой оркестр выступил под открытым небом. Необычной площадкой для проведения концерта стал гранитный карьер заповедника «Столбы».
Музыканты исполнили главную тему из фильма «Пираты Карибского моря», «Калинку» и другие мировые хиты.
К слову, концерт стал частью программы форума FISU. Напомним, форум Международной федерации студенческого спорта, посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6-10 августа. В краевую столицу съехались студенты со всего мира.