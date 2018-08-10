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Красноярский духовой оркестр дал концерт на «Столбах»
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Красноярский духовой оркестр дал концерт на «Столбах» 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский духовой оркестр выступил под открытым небом. Необычной площадкой для проведения концерта стал гранитный карьер заповедника «Столбы».
Музыканты исполнили главную тему из фильма «Пираты Карибского моря», «Калинку» и другие мировые хиты.
 К слову, концерт стал частью программы форума FISU. Напомним, форум Международной федерации студенческого спорта, посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6-10 августа. В краевую столицу съехались студенты со всего мира.
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