Жителей Коптево приглашают на концерт джазовой музыки

В Музее автомобильных историй состоится джаз-концерт для детей и их родителей. В качестве приглашенных музыкантов выступает оркестр «Столичный Джаз» под управлением Федора Ляшкевича.

«Будет представлена уникальная программа для юных и взрослых любителей джаза «Танцевальная музыка брендов 30-40-х годов»», — рассказали сотрудники музея.

Зрители насладятся вокальными и инструментальными композициями в оригинальных аранжировках свинговых оркестров.

Приобрести билеты можно по телефону: +7 495 286 72 54 или +7 985 555 89 59.

Джазовый концерт пройдет 30 сентября в 12.00 по адресу: улица Коптевская, 71. (ск)