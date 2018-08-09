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Жителей Коптево приглашают на концерт джазовой музыки
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Жителей Коптево приглашают на концерт джазовой музыки 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
В Музее автомобильных историй состоится джаз-концерт для детей и их родителей. В качестве приглашенных музыкантов выступает оркестр «Столичный Джаз» под управлением Федора Ляшкевича.
«Будет представлена уникальная программа для юных и взрослых любителей джаза «Танцевальная музыка брендов 30-40-х годов»», — рассказали сотрудники музея.
Зрители насладятся вокальными и инструментальными композициями в оригинальных аранжировках свинговых оркестров.
Приобрести билеты можно по телефону: +7 495 286 72 54 или +7 985 555 89 59.
Джазовый концерт пройдет 30 сентября в 12.00 по адресу: улица Коптевская, 71. (ск)
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