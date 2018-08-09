В Екатеринбурге дни Ингушетии пройдут в танце

13 августа Центр культуры «Верх-Исетский» в г. Екатеринбурге посетят гости из Ингушетии — Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Уникальная встреча состоится с уже полюбившимися артистами муниципального ансамбля танца и музыки «Иван да Марья». Находясь друг от друга на расстоянии более 2000 километров, два ансамбля имеют невероятно схожую историю и творческие пути начиная от года основания коллективов.

В 1993 году после удачных гастролей в Ялте, Ленинграде и Германии, множества концертов в Свердловске и Свердловской области, «Иван да Марья» стал муниципальным коллективом.

В том же году 6 апреля был основан «Государственный ансамбль народного танца „Ингушетия“.

Ансамбль „Ингушетия“

Репертуар коллектива „Иван да Марья“ разнообразен и широк: это и лирические песни, и задорные пляски, и инструментальные номера разных областей России. В программе есть и танцевальные номера, основанные на музыке, песнях и танцах других народов — „Болгарская сюита“, созданная на традиционных танцах Болгарии, „Бессарабская фантазия“, основой которой стали танцы Румынии и Молдавии, „Гаучо“ — танец аргентинских пастухов, „Аргентинское танго“ и многие другие.

Ансамбль „Иван да Марья“. Фото: Алексей Варзегов

За время творческого пути ансамбля „Ингушетия“ была также создана большая зрелищная концертная программа, которая основана на фольклорной музыке и хореографии ингушского народа. Обычаи, традиции и обряды ингушей, которые восходят к глубокой древности, находят свое воплощение в творчестве коллектива и становятся достоянием народов всего мира.

С 10 по 18 августа 2018 года в Уральском Федеральном округе пройдет социально-культурный проект „Дни культуры Ингушетии в Свердловской области“ — именно в эти дни Екатеринбург с радостью примет гостей.

13 августа для ансамбля народного танца „Ингушетия“ будет организована экскурсия по Музею истории Екатеринбурга, после чего гости города отправятся в ЦКиИ „Верх-Исетский“. Там артистов встретит ансамбль танца и музыки „Иван да Марья“ творческим подарком — насыщенной концертной программой, включающей в себя хореографические, вокальные и инструментальные номера.

После концерта артисты коллективов смогут поделиться друг с другом опытом работы на различных площадках страны и мира, хитростями и особенностями исполнения партий, а также обменяются курьезными случаями на гастролях.

Оба ансамбля можно будет увидеть 18 августа в День города Екатеринбурга на главной сцене Фестиваля танцующих людей „DANCEKБ“ у Театра Драмы.

Фото превью — ingushdance.ru