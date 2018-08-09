В Петербурге пройдет первый в России флешмоб «Дирижируй мной»

12 августа с 15:00 до 16:00 на пешеходном участке Большой Морской состоится первый в России флешмоб «Дирижируй мной», где каждый горожанин сможет попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов.

Флешмоб впервые пройдет в Санкт-Петербурге, культурной столице России, при поддержке проекта «Русские Музыкальные Сезоны». Участие в флешмобе бесплатное и направлено в первую очередь на популяризацию русской классической музыки.

Камерный оркестр расположится в 10 метрах от арки Главного штаба, однако место дирижера сможет занять любой желающий. По взмаху палочки центр города наполнится звучанием композиций, которые известны каждому человеку.

Организаторы акции — проект «Русские Музыкальные Сезоны» поясняют, что основная задача — напомнить о том, что классическая музыка современна, многогранна и таит в себе множество эмоций.

«Русские Музыкальные Сезоны» — это уникальные концерты классической музыки, проходящие во дворцах Петербурга. Уникальность событий РМС заключается в нетривиальной подаче, как музыкального материала, так и проведении самого вечера. Гости вечера погружаются в атмосферу аристократичного музыкального салона начала 20 века, в рамках экскурсии по парадным залам, гости узнают множество фактов о жизни и тайнах владельцев до и после печально известных исторических событий. Музыкальная программа вечеров наполнена произведениями русских композиторов: П. И Чайковского, Д. Д. Шостаковича, С. В. Рахманинова, а так же композиторов, чья жизнь связанна с Россией в виртуозном исполнении артистов ведущих театров города и юных дарований России.