НАШИ в городе!

11 августа рок-фестиваль «НАШИ в городе» соберет на Васильевском спуске главных представителей отечественной музыкальной индустрии и многотысячную толпу фанатов. А уже в ночь с воскресенья на понедельник телеверсию концерта можно будет увидеть на РЕН-ТВ 12 августа в 00:00.

Популярные российские музыканты исполнят свои главные хиты прямо у стен Кремля! Это будет незабываемо. Приурочено событие к двадцатилетию радио, которое очень много сделало для популяризации именно нашей музыки — естественно, речь про радиостанцию «Наше Радио», со славным юбилеем которого можно поздравить и коллег-радийщиков, и нас с вами — слушателей! Такое мероприятие проходит в Москве впервые. Зрители РЕН-ТВ получат возможность увидеть лучшие моменты концерта и послушать любимые песни в живом исполнении.

В телевизионную версию «НАШИ в городе» войдут выступления самых ярких участников фестиваля. В их числе окажутся как заслуженные «ветераны» русской рок-музыки ( Александр Скляр , Пикник, СерьГа), так и главные группы нового поколения (25/17, Louna).