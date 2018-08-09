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НАШИ в городе!
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НАШИ в городе! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
11 августа рок-фестиваль «НАШИ в городе» соберет на Васильевском спуске главных представителей отечественной музыкальной индустрии и многотысячную толпу фанатов. А уже в ночь с воскресенья на понедельник телеверсию концерта можно будет увидеть на РЕН-ТВ 12 августа в 00:00.
Популярные российские музыканты исполнят свои главные хиты прямо у стен Кремля! Это будет незабываемо. Приурочено событие к двадцатилетию радио, которое очень много сделало для популяризации именно нашей музыки — естественно, речь про радиостанцию «Наше Радио», со славным юбилеем которого можно поздравить и коллег-радийщиков, и нас с вами — слушателей! Такое мероприятие проходит в Москве впервые. Зрители РЕН-ТВ получат возможность увидеть лучшие моменты концерта и послушать любимые песни в живом исполнении.
В телевизионную версию «НАШИ в городе» войдут выступления самых ярких участников фестиваля. В их числе окажутся как заслуженные «ветераны» русской рок-музыки (Александр Скляр, Пикник, СерьГа), так и главные группы нового поколения (25/17, Louna).
Кстати, пользуясь случаем, напоминаем: на сайте "Вечерней Москвы" вы всегда можете послушать молодых столичных музыкантов, зайдя в подраздел «Сетевое вещание Вечерней Москвы», на «Площадь Согласия»! Там много интересного!
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