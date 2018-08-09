Ещё
Билетов нет: «Опера в Херсонесе» вызвала ажиотаж
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Билетов нет: «Опера в Херсонесе» вызвала ажиотаж 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль классической музыки «Опера в Херсонесе» в следующем году планируют проводить в течение недели — вместо двух уикендов как в этом году. Об этом журналистам рассказал организатор фестиваля Олег Беркович.
"В этом году мы работаем в два уикенда. В прошлом году было три дня и гала-концерт. В этом году две постановки ("DIDO", "Евгений Онегин"), гала-концерт, большой балетный концерт, дополнительные площадки", — сказал он.
По его словам, практически все билеты на постановки фестиваля были раскуплены еще на прошлой неделе. «Спрос колоссальный. Мы подготовили большую рекламную кампанию, заказали наружную рекламу, но потом все отменили за ненадобностью», — отметил Беркович.
Ожидается, что за три дня фестиваль посетит около трех тысяч гостей. «Хотелось бы больше, но здесь есть определенные ограничения площадки — раскопки, федеральный музей, нужно быть максимально острожными с наследием. Хочется показать постановки всем, но, к сожалению, это невозможно сделать. Надеемся, что в следующем году площадку удастся расширить», — сетует Беркович.
Организатор фестиваля подчеркнул, что главная цель «Оперы в Херсонесе» — войти в сонм лучших летних фестивалей классической музыки Европы.
"К этой цели идти много лет, но мы к ней уверенно движемся… Наша позиция — культура вне санкций. И это, безусловно, миссия фестиваля — пробивать эти санкции. Это происходит на наших глазах", — добавил он.
В рамках фестиваля выступают звезды оперы и балета России, Колумбии, Италии и Германии.
4 августа в открытии фестиваля «Опера в Херсонесе» принял участие президент России Владимир Путин. В прошлом году глава страны также посещал этот фестиваль.
РИА Новости Крым выступают информационным партнерами фестиваля.
РИА Новости Крым: последние новости
Мощный "Кинг Конг": организаторы #ZBFest ожидают 24 тыс гостей В ритме рока и драйва: в Балаклаве проходит музыкальный фестиваль ZBFest Ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино12
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас3
Актеры, которые занимались сексом на съемках12
Кто выбрался из «Матрицы»5
Тайные смыслы советских мультиков40
Видео
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
05:57
Ленты, опозорившие российское кино
Кино
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
04:31
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
Кино
11:07
Кто выбрался из «Матрицы»
Кино
03:25
Что стало с крохами из сериала «Друзья»
ТВ
02:58
Судьбу фильма решила лысина Михалкова
Кино
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение