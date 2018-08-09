Билетов нет: «Опера в Херсонесе» вызвала ажиотаж

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Фестиваль классической музыки «Опера в Херсонесе» в следующем году планируют проводить в течение недели — вместо двух уикендов как в этом году. Об этом журналистам рассказал организатор фестиваля Олег Беркович

"В этом году мы работаем в два уикенда. В прошлом году было три дня и гала-концерт. В этом году две постановки ("DIDO", " Евгений Онегин "), гала-концерт, большой балетный концерт, дополнительные площадки", — сказал он.

По его словам, практически все билеты на постановки фестиваля были раскуплены еще на прошлой неделе. «Спрос колоссальный. Мы подготовили большую рекламную кампанию, заказали наружную рекламу, но потом все отменили за ненадобностью», — отметил Беркович.

Ожидается, что за три дня фестиваль посетит около трех тысяч гостей. «Хотелось бы больше, но здесь есть определенные ограничения площадки — раскопки, федеральный музей, нужно быть максимально острожными с наследием. Хочется показать постановки всем, но, к сожалению, это невозможно сделать. Надеемся, что в следующем году площадку удастся расширить», — сетует Беркович.

Организатор фестиваля подчеркнул, что главная цель «Оперы в Херсонесе» — войти в сонм лучших летних фестивалей классической музыки Европы.

"К этой цели идти много лет, но мы к ней уверенно движемся… Наша позиция — культура вне санкций. И это, безусловно, миссия фестиваля — пробивать эти санкции. Это происходит на наших глазах", — добавил он.

В рамках фестиваля выступают звезды оперы и балета России, Колумбии, Италии и Германии.

4 августа в открытии фестиваля «Опера в Херсонесе» принял участие президент России Владимир Путин . В прошлом году глава страны также посещал этот фестиваль.

РИА Новости Крым выступают информационным партнерами фестиваля.