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В «Ледовом дворце» выбрали самого голосистого строителя Петербурга
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В «Ледовом дворце» выбрали самого голосистого строителя Петербурга 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Сотрудник «Группы ЛСР» Евгений Лихардов стал победителем музыкального конкурса «Нам песня строить и жить помогает», который впервые проводился в рамках Дня строителя. Победитель исполнил песню «Самба белого мотылька» на праздничном концерте в «Ледовом дворце».
Помимо Евгения Лихардова сольно выступили также другие участники конкурса: Евгений Воскобойников из компании «Век», Ренат Султанов из «Рентал-Строй», Алина Шеенкова из «Группы ЛСР» и Илья Акопян из «Антекс Союза». В завершении праздничного концерта в «Ледовом дворце» на сцену вышли все 12 финалистов конкурса, чтобы исполнить композицию, которая подарила название музыкальному конкурсу — «Нам песня строить и жить помогает». Инициатором проведения нетипичного для стройкомплекса конкурса выступил Союз строительных объединений и организаций, а генеральным партнером выступил холдинг Setl Group. «Строители — очень разносторонние люди. Вот мы уже обсудили спортивные достижения, профессиональные, но ведь у нас множество строителей, которые прекрасно поют, поэтому я очень надеюсь, что этот музыкальный конкурс станет традиционным», — обратился со сцены «Ледового» председатель совета директоров холдинга Seth Group Максим Шубарев.
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