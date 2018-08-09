Голова Трэвиса Скотта с обложки альбома Astroworld стала мем-хитом3

Американский рэпер Трэвис Скотт выпустил свой третий студийный альбом Astroworld, на обложке которого изображена огромная золотая голова музыканта. Изваяние с открытым ртом напомнило мемоделам дом Сквидварда и истуканов с острова Пасхи.

Альбом Astroworld, третья студийная работа рэпера Трэвиса Скотта, стал доступен для прослушивания 3 августа. В последний день июля музыкант опубликовал в своём инстаграме @travisscott две версии его обложки.

ASTROWORLD 8/3/18 — @travisscott

Astroworld 8/3 — @travisscott

DJ Screw бы гордился! Astroworld. Возвращение! — @travisscott

За неделю до релиза альбома огромные головы золотого цвета с обложки появились по меньшей мере в пяти разных локациях США, в том числе на Таймс-Сквер в Нью Йорке и на крыше здания Aboeba Records в Голливуде. Голова рэпера стала мем-хитом.

@bycycle

@selzerfx

@quemmanda7

@pigsandplans

Фотографии, ставшие обложкой альбома, были созданы американским фотографом Дэвидом ЛаШапелем.

Спасибо нашим отцам-основателям за всё, что они сделали для нашей страны! — @thatkid1411

@jSweezy_3 @nbaontnt

@bycycle

NASA обнаружили голову Трэвиса Скотта на луне… — @TheLaFlamex

@thetravisscxtt

@travis.scott_

В конце мае рэпер Канье Уэст представил свой восьмой альбом YE, обложку которого, по его словам, он сделал на свой айфон за несколько часов до релиза. Обложка с нацарапанной от руки надписью моментально стала мемом и шаблоном для различных посланий.