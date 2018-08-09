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Голова Трэвиса Скотта с обложки альбома Astroworld стала мем-хитом3
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Голова Трэвиса Скотта с обложки альбома Astroworld стала мем-хитом3 

Memepedia 1 час назад
Фото: Memepedia
Американский рэпер Трэвис Скотт выпустил свой третий студийный альбом Astroworld, на обложке которого изображена огромная золотая голова музыканта. Изваяние с открытым ртом напомнило мемоделам дом Сквидварда и истуканов с острова Пасхи.
Альбом Astroworld, третья студийная работа рэпера Трэвиса Скотта, стал доступен для прослушивания 3 августа. В последний день июля музыкант опубликовал в своём инстаграме @travisscott две версии его обложки.
ASTROWORLD 8/3/18 — @travisscott
Astroworld 8/3 — @travisscott
DJ Screw бы гордился! Astroworld. Возвращение! — @travisscott
За неделю до релиза альбома огромные головы золотого цвета с обложки появились по меньшей мере в пяти разных локациях США, в том числе на Таймс-Сквер в Нью Йорке и на крыше здания Aboeba Records в Голливуде. Голова рэпера стала мем-хитом.
@bycycle
@selzerfx
@quemmanda7
@pigsandplans
Фотографии, ставшие обложкой альбома, были созданы американским фотографом Дэвидом ЛаШапелем.
Спасибо нашим отцам-основателям за всё, что они сделали для нашей страны! — @thatkid1411
@jSweezy_3  @nbaontnt
@bycycle
NASA обнаружили голову Трэвиса Скотта на луне… — @TheLaFlamex
@thetravisscxtt
@travis.scott_
В конце мае рэпер Канье Уэст представил свой восьмой альбом YE, обложку которого, по его словам, он сделал на свой айфон за несколько часов до релиза. Обложка с нацарапанной от руки надписью моментально стала мемом и шаблоном для различных посланий.
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