На юбилейном Грушинском начались конкурсные прослушивания и концерты

Официальное открытие состоится 10 августа. Но уже накануне начались конкурсные прослушивания авторов-исполнителей и жаркие дискуссии. Рядом с «Главной сценой» появилось несколько белых палаток, где строгое жюри выслушивало, оценивало, советовало… Каждому — максимум внимания. Обращали внимание на артистизм исполнителя, на смысловые акценты (или их отсутствие), на качество текстов песен, если автор исполнял произведения собственного сочинения.

Александра Щербины. "Лесная площадка" на территории Детской Поющей Республики стала местом проведения детско-юношеского конкурса. Мальчики и девочки с гитарами, порой в сопровождении своих педагогов, а то и с родителями внимательно слушали конкурсантов, готовились к своему выходу. Кто-то поодаль на пеньке проигрывал свое будущее выступление. Многие уже в эти дни выступят для зрителя на «Детской сцене». Так, трио «Трижды три» из Ульяновска, не оставившие равнодушными ни жюри, ни зрителей (не каждому конкурсанту аплодируют), предстоит выступить также на сцене «Зазеркалье» и на «Междуречье» в Свободном микрофоне. В конкурсе они исполнили песни Виктора Попова

"На Грушинский едут за дружбой, за человеческим теплом и за открытием новых талантов, — поделился своими впечатлениями в первый день фестиваля президент Грушинского клуба Борис Кейльман, — и каждый фестиваль получается непохожим на предыдущий, особенным. На этот раз, еще до открытия фестиваля, в среду совершенно неожиданно состоялся замечательный импровизированный концерт, в котором выступили гости из Америки и квартет из Германии. Грушинский по своей сути демократичен, и так получилось, что вчера зародилась новая очень интересная традиция — в среду, за сутки до официального открытия, проводить День открытого микрофона".

Уже на некоторых сценах фестиваля состоялись концерты с участием Павла Пиковского, Виктора Попова, Дмитрия Бикчентаева, Юрия Карпова , Александра Городницкого и другие. Площадка «Время колокольчиков» стала местом выступления Умки ( Анна Герасимова ), группы «Оркестр не за горами», группы «Легкие», группы «Два Егора» и других представителей новой авторской музыки.

В пятницу в 17:00 концертом «Здравствуйте, товарищи участники!» торжественно откроется 45-й юбилейный Грушинский фестиваль.

Как рассказал Борис Кейльман, приезд Сергея Никитина — настоящий подарок для фестиваля. Известный автор-исполнитель не приезжал на «Грушу» уже много лет.

Что же касается репертуара, то в этом году, помимо авторской песни, будут звучать и хиты советского времени. В пятницу в 20:15 состоится сборный концерт «100-летию Комсомола посвящается…», сразу после которого пройдет юбилейный концерт Александра Городницкого, а продолжится вечер песнями Юрия Визбора в концерте «Наполним музыкой сердца».