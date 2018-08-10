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Новый клип Oxxxymiron вместе с артистами лейбла Booking Machine потряс Сеть
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Новый клип Oxxxymiron вместе с артистами лейбла Booking Machine потряс Сеть 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Рэппер Oxxxymiron, возглавивший недавно лейбл Booking Machine, записал с его артистами трек Konstrukt. В ночь на 10 августа клип на эту композицию был опубликован на YouTube. За несколько часов видео собрало более 400 тысяч просмотров и более пяти тысяч комментариев.
В записи трека приняли участие девять рэп-исполнителей: Porchy, May Wave, $ Jeembo, Loqiemean, Thomas Mraz, Tveth, Souloud, Markul и, конечно, Oxxxymiron.
Видео получилось очень неоднозначным и жестоким. Так, Thomas Mraz купается с розовым единорогом в бассейне и при этом пародирует Тимати. В Konstrukt рэпперы говорят на многие темы: начиная от романтических отношений и заканчивая мировыми проблемами.
Судя по комментарием, клип не оставил равнодушным никого.
«Я редко пишу комментарии, но сейчас другой случай. Я готов наконец-то с гордо поднятой головой сказать, что я слушаю русский рэп и что он вообще существует. Это очень круто, спасибо всем, кто принял в этом участие!».
«Подняли ру реп с колен:) Лучший и самый достойный колаб на YouTube!».
Однако нашлись те, кому ролик не понравился.
«Печально все. Раньше была у Мирона уникальность в русрепе, стиль изгоя отшельника, его текста автопортрет, биография. А сейчас этот трек не более, чем дань моде, закос под школьные тренды […]. Мирон, зачем примкнул к этой тусе школьных позеров? На этом костре дешевых понтов сгорит в пепел любой талант».
Трек вышел в преддверии большого фестиваля, который организует лейбл Booking Machine Festival. Он пройдет в Москве 25 августа. В нем будут участвовать рэп-исполнители лейбла.
Booking Machine — это творческое объединение нового типа. Оно занимается раскруткой и продюсированием артистов, а также организацией концертов. На сайте команды уточняется, что главная цель объединения — «развитие бескомпромиссной и самобытной музыки до уровня, на котором она сможет составить реальную конкуренцию отупляющей индустрии развлечений».
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