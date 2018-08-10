Несчастье и талант: факты о Уитни Хьюстон

Увы, но в историю о Уитни вошли не только талант и потрясающий голос. Речь идет о ее эпатажном поведении, которое и стало следствием наркозависимости, а также сложных отношений с мужем. Ходят слухи, что до того, как Хьюстон познакомилась с Бобби Брауном , она отличалась скромностью и благоразумием, но брак с певцом ее изменил.

Уитни слышала много комплиментов относительно своего невероятного голоса. Но то, что произошло с ней в детстве, могло стоить ей музыкальной карьеры. Будучи ребенком, Уитни играла с вешалкой и представляла, что это микрофон. Тогда один мальчик подбежал и толкнул ее, а плечики вешалки уперлись в нёбо будущей певицы. Девочку сразу отвезли в больницу, где врачи предупредили — еще несколько сантиметров, и голос Уитни мог бы серьезно пострадать.

Когда Уитни училась в начальной школе, ее отношения с одноклассниками были не из лучших. Дети часто обижали девочку и нередко она убегала от них домой. Все продолжалось пока ее старший брат не заступился за сестру. После инцидента Уитни пришлось перевестись в другую школу, где она продолжила обучение.

До карьеры певицы Хьюстон работала моделью. Всем казалось, что она создана для этой профессии. Кроме того, Уитни стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложку Seventeen. Уитни не скрывала то, что испытывала симпатию к Нельсону Манделе . В тот период, когда она еще была моделью, она отказывалась иметь дело с агентствами, сотрудничающими с ЮАР . А в 1988 году певица выступила во время празднования юбилея политического деятеля: Нельсону исполнилось 70 лет и на тот момент он сидел за решеткой.

В 1991 году Уитни исполнила гимн США перед финальным матчем НФЛ по американскому футболу. Как итог — такая версия гимна попала в хит-парады, хотя до этого подобного не происходило ни с одним национальным гимном. Несмотря на то, что самая известная песня Уитни — саундтрек к фильму "Телохранитель", ее изначально считали слабой. Все дело в том, что у песни есть оригинальная версия, которую исполнила певица Долли Партон . И по мнению многих, ее бы не перепел никто. Однако Уитни смогла улучшить версию, затмив в хит-параде Майкла Джексона и Мэрайю Кэри. В 2002 году певица решила дать интервью журналистке Дайан Сойер.

На тот момент Уитни находилась под действием какого-то препарата, что только подтвердило ее наркотическую зависимость. Когда ведущая откровенно спросила, употребляет ли певица крэк-кокаин, Уитни ответила, что слишком много зарабатывает, чтобы быть зависимой от такой дешевки. Увы, но ее внешний вид говорил об обратном.

В карьере Хьюстон всегда была "выше" своего супруга. Однажды она призналась в интервью, что Бобби ей завидует. Дошло до того, что он решил принять участие в реалити-шоу и в их доме были установлены камеры. Так пара показала себя в неприглядном виде и Уитни поняла, что нужно подавать на развод. ​

Перед тем, как отправиться в свой номер, в котором певица и погибла, она спела с Кэлли Крайс " Иисус любит меня". Все в зале заметили, что состояние Уитни сильно изменено, а голос жутко охрип. По мнению большинства, это была совсем другая Уитни.

Похороны артистки должны были быть закрытыми, но поклонники были возмущены этим. Тогда в церкви было решено установить одну камеру.