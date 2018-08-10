«Ногу свело» снимут клип вместе с поклонниками

В рамках акции «Лето в нашем гетто» все желающие могут присылать команде Макса Покровского видеоролики, из которых и будет смонтирован клип.

Группа «Ногу свело» запускает проект «Лето в нашем гетто». Песню с одноименным названием команда выпустит уже в конце августа. А экранизировать эту песню помогут поклонники группы: Максим Покровский призывает выкладывать видео с хэштегом #летовнашемгетто в социальных сетях, и именно из этих роликов и будет смонтирован клип. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте читайте только на НСН.

«Эта идея родилась совершенно неожиданно. Песня чудовищно простая, что иногда случается у «Ногу свело», она ни к чему не обязывает и не несет в себе никакой мысли кроме одной: лето в нашем гетто. Соответственно, и хэштег будет такой же. Так что, пожалуйста, присылайте самые небывалые, самые дорогие вами, можно — самые экстремальные (но не обязательно), самые человечные, самые трогательные видосы! И если вы нам разрешите, мы включим их в наш клип. Лету осталось существовать в этом году не так мало, но, все-таки, надо уже подумать о том, чтобы подвести некоторые итоги. Соответственно, когда потом, в самые последние дни августа, мы покажем получившееся видео», — пообещал артист.