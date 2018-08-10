Ещё
«Ногу свело» снимут клип вместе с поклонниками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

«Ногу свело» снимут клип вместе с поклонниками 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В рамках акции «Лето в нашем гетто» все желающие могут присылать команде Макса Покровского видеоролики, из которых и будет смонтирован клип.
Группа «Ногу свело» запускает проект «Лето в нашем гетто». Песню с одноименным названием команда выпустит уже в конце августа. А экранизировать эту песню помогут поклонники группы: Максим Покровский призывает выкладывать видео с хэштегом #летовнашемгетто в социальных сетях, и именно из этих роликов и будет смонтирован клип. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте читайте только на НСН.
«Эта идея родилась совершенно неожиданно. Песня чудовищно простая, что иногда случается у «Ногу свело», она ни к чему не обязывает и не несет в себе никакой мысли кроме одной: лето в нашем гетто. Соответственно, и хэштег будет такой же. Так что, пожалуйста, присылайте самые небывалые, самые дорогие вами, можно — самые экстремальные (но не обязательно), самые человечные, самые трогательные видосы! И если вы нам разрешите, мы включим их в наш клип. Лету осталось существовать в этом году не так мало, но, все-таки, надо уже подумать о том, чтобы подвести некоторые итоги. Соответственно, когда потом, в самые последние дни августа, мы покажем получившееся видео», — пообещал артист.
Кстати, в эту субботу, 11 августа, группа «Ногу свело!» выступит на Васильевском спуске, где пройдет грандиозный концерт в честь 20-летия «НАШЕГО радио». В списке участников также Вадим Самойлов, КняZz, группы «СерьГа», «Пикник», Louna, 25/17 и другие! Вход свободный, а для гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ» открыта эксклюзивная фан-зона.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Умер бас-гитарист «Кино», снявшийся в «АССЕ» «НАШЕ Радио» отмечает 20-летие концертом на Васильевском спуске Шнуров: Не хочу петь дуэтом ни с кем!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе46
Ленты, опозорившие российское кино30
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас13
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Видео
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
05:57
Ленты, опозорившие российское кино
Кино
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
04:31
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
Кино
11:07
Кто выбрался из «Матрицы»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение